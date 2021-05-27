【大行點睇】澳門賭收料於明年回復疫前水平 美銀證券睇好呢3隻濠賭股

美銀證券發表研究報告指，澳門博彩板塊由3月高位至今回調15%，幾乎抵消今年升幅。該行認為，因市場重置對放寬邊境限制的預期，行業風險已改善，預期即使沒有任何放寬政策，澳門賭收也可於暑假期間回升，在成本相對穩定下，料行業第二季的EBTIDA會有不俗的連續季度增長。

該行指，市場過於擔憂高端中場業務，「五一黃金周」期間表現強勁。該行又指，因預期澳門博彩業於「五一黃金周」期間，EBTIDA可回復至疫情前超過60%的水平，因此相信邊境完全正常化時，可以在明年恢復到接近疫情前100%的水平。濠賭股中，該行偏好銀河娛樂（00027）、澳博（00880）及金沙中國（01928），指上述股份之新項目增長潛力強勁。

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記者：郭秀慧