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【李嘉誠增持】長實完成收購李嘉誠基金會資產及股份回購　李嘉誠持股增至45.6%、長實破頂升5%

股市 10:04 2021/05/28

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長實接納回購股東股份及註銷後，李氏家族連同李嘉誠基金會持有的長實股份增加至45.6%。

長實 （01113） 公布，向李嘉誠基金會收購4項基建資產的交易已於上周五（5月21日）完成，同時股份回購要約已於周四（27日）結束。接納回購股東股份及註銷後，李氏家族連同李嘉誠基金會持有的長實股份增加至45.6%。長實股價高開2%後升幅擴大，最新升半成，破頂高見52.35元，成交6.6億元。

長實早前通過收購李嘉誠基金會資產，詳見【下一頁】

長實主席李澤鉅表示，很高興收購及回購建議圓滿結束，為集團的重要里程碑，集團未來將一如以往，繼續致力推動業務發展及為股東增值。

長實接獲回購股份數目高於上限

據長實公告指，截至最後接納時間，根據股份回購要約從接納股東接獲的有效接納涉及合共4.11億股，相當於回購要約上限3.8億股約108.17%及已發行股份總數約10.21%。

由於從接納股東接獲之有效接納股份多於回購上限，將按通函及要約文件內既定公式釐定從接納股東回購的股份總數，因此接納股東提呈的所有股份最終並非全部將獲購回。

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港股 長實集團（01113） 長實 李澤鉅 李嘉誠 增持 李嘉誠基金會

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