【香港出口】4月出口至印度貨值升逾1.6倍　分析料經港轉口防疫物資需求增

▲ 4月份本港出口至印度的貨值升逾1.6倍，分析師及業界均估計，與印度疫情反覆，對防疫物資的需求大增有關。（資料圖片）

政府統計處昨日發表的對外商品貿易統計數字顯示，4月份本港整體出口貨值升24.4%，稍遜市場預期的升25.9%。當中輸往印度的整體出口貨值大升168.6%、菲律賓亦大升106.6%，分析師及業界均估計，與印度疫情反覆，對防疫物資的需求大增有關。

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香港中華出入口商會副會長許華傑估計，出口至印度的貨品，有部分是中國的防疫產品經香港轉口，如呼吸機等。此外，亞洲地區對原材料需求大，而且相對歐美較少封城，仍正常貿易，因此輸往亞洲的整體出口貨值上升22.8%。

星展銀行香港經濟師謝家曦認為，4月升幅已不錯，相信受惠內地經濟好轉，經香港出口的貨品大增。對於最近印度、台灣等地的疫情反覆，他相信，雖然對香港出口有影響，但兩地相對內地市場細，仍屬於可控的風險。

許華傑則指，不太擔心各地疫情反覆，影響未來數月的出口急跌，因全球陸續接種疫苗，而且經過年半的抗疫，各國政府已有對策。「廠商和買家均意識到始終都要做生意，不會像疫情初期停止貿易。現時不少製衣及電子業的廠商，訂單已接到9月，明顯有需求。」

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記者：朱悅瀅