搓手液酒精含量僅17% 澳洲零售商涉違規被罰379萬

新冠肺炎疫情下，全球對口罩、消毒搓手液等防疫用品需求持續，但有個別黑心商人卻以欺騙手法銷售不實商品圖利。澳洲消費者監管機構宣布，有大型零售集團因多次違反與防疫產品有關的消費者條例，被罰款63萬澳元（約379萬港元），包括出售與廣告宣傳不相符的酒精搓手液。

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澳洲消費者權益倡導組織Choice發現，零售集團Mosaic Brands Limited的銷售的搓手液酒精含量，遠低於廣告所宣傳聲稱，並向澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）投訴。ACCC其後在獨立測試中發現，集團銷售的其中兩款搓手液，酒精含量分別為17%及58%，遠低於所宣傳的酒精含量百分比，同時亦較澳洲衛生部建議，搓手液60%酒精濃度為低。

Mosaic Brands Limited被指在宣傳相關產品時，使用「做足準備」、「趁沽清前入貨」、「保持健康」等句子，並特別提及新冠疫情大流行，意圖誘導消息者，引發恐慌消費。由於旗下防疫用品宣傳失實，Mosaic Brands Limited最終被ACCC判罰款63萬美元（約379萬港元）。

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集團其後發表聲明指，認同並接受ACCC裁決，同時衷心向受影響客戶致歉，並承認於去年3月至6月期間，銷售虛假或誤導宣傳的消毒酒精搓手液及口罩產品。聲明解釋，批發商BDirect曾於去年初，通過集團的網上商店出售一系列聲稱合格的酒精搓手液及口罩，但集團其後獲悉BDirect對兩種商品作出誤導性陳述，或是以次級貨品頂替。集團發現後已把涉事產品下架。

在澳洲證交所上市的零售集團Mosaic Brands Limited，旗下有多個知名時裝品牌包括Katies、Rivers及Noni B。

責任編輯：郭麗明