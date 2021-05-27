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【職業熱話】應屆畢業生三個offer點揀好？　中資大公司VS本地初創VS工程　網民一致唔揀呢間

理財智慧 19:39 2021/05/27

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又到畢業季，不少大專生都忙於找工作。近日在討論區，就有一名應屆畢業生發帖，指自己現獲三間公司取錄，於是想問網民該如何選擇。

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【職場熱話】現職中型公司月薪1.5萬 VS 跳糟大公司一年合約2.2萬 網民：大公司+人工高完勝　【下一頁

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【網民熱話】失業率高企　網民憶述失業半年打散工日子　引來其他網民共鳴　【下一頁

帖文一出，網民都一致認為Offer C一定不會選，至於另外兩間公司網民就有不同意見，「Offer  C不用想，只看A和B就可以」、「（Offer C）工時又長，經常OT沒有額外報酬，計算工時不划算，如果A、B可以準時收工，一定是做A和B」、「一定是B，startup倒閉也很容易找另一間公司」、「當時是B，startup又做到大，一會幸運被大公司收購人工直接升級，人少又容易上位」、「B有機會直接跟CEO，就算低少少人工也做」、「B這個是未知數，而且你還要直接under老闆=他24小時全天候的工人，不划算」、「為何這麼多人因為mt的名銜推薦B，start up mt的名銜聽一聽就算了，完成計劃後有沒有人會給你管理。」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

職業生涯 職涯規劃 工程 畢業

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