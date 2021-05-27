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【燃氣股】港華燃氣：今年首4個月售氣量升約33%　分布式能源升八成

股市 19:00 2021/05/27

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港華燃氣表示，今年內地疫情穩定，工商業和民眾活動回復至接近正常

港華燃氣 （01083） 去年總售氣量仍錄得8%升幅，集團表示，因應內地經濟發展蓬勃，今年有較多新增住宅單位入伙，接駁費將隨之上升，而民眾對生活素質的要求提高，分戶式採暖系統十分受歡迎，加上受惠於清潔能源的政策、氣源供應穩定等因素，預期今年售氣量將錄得雙位數字增長。

港華燃氣表示，今年內地疫情穩定，工商業和民眾活動回復至接近正常，首季營業額及盈利較去年同期皆有可觀增長，首四個月售氣量升約33%，其中工業板塊售氣量升44%，商業板塊升31%，民用市場升10%，分布式能源亦升八成。

花旗料今年凍結煤氣費，詳見【下一頁】

集團去年十月和上海燃氣達成策略性協議，首階段由港華燃氣向上海燃氣注資47億元人民幣，佔後者擴大資本後25%，政府的審批工作正有序進行，並處於最後階段，預料將於兩個月內完成。

與上海燃氣合作　客戶將大增至逾2,000萬

港華燃氣指，與上海燃氣的戰略性合作將使業務延伸至上海市，集團客戶數目將大增至逾2,000萬，並對港華燃氣旗下的高端爐具及廚櫃、燃氣保險及其他延伸業務帶來龐大的潛在市場。

集團續稱，上海燃氣及其母企申能集團擁有的液化天然氣儲氣調峰基地和天然氣接收站，配合中華煤氣 （00003） 在江蘇省的金壇地下鹽穴儲氣庫，不僅有利於天然氣貿易，亦有助用氣調峰。

相關文章：【氫氣發電】中電建澳洲首個淨零碳排混合氫氣的燃氣電廠　力拓展天然氣過渡至氫氣

相關文章：【異動股】港華燃氣漲一成創逾1個月高　去年多賺一成、末期息15仙按年持平

 

編輯：陳韻妍

港股 香港中華煤氣（00003） 天然氣 燃氣股 中華煤氣 煤氣 港華燃氣（01083）

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