【火速成交】昇悅居放盤一日即成交　上車客講價15萬極速承接

近月眾多一手新盤登場，二手樓市也受惠，交投十分暢旺，其中本就受歡迎的長沙灣西九四小龍，買家加快入市，有業主放盤僅一天，物業就獲承接。中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，昇悅居5座高層A室，單位實用面積378平方呎，屬一房間隔，座向正南方，享內園景。業主最初開價780萬元，放盤僅一天，即獲上車客以765萬元承接，即減價15萬元或約2%，實用呎價20,238元。

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據了解，原業主於2005年7月以215萬元買入單位，持貨近16年，現沽貨賬面大幅獲利550萬元離場，單位升值逾2.5倍。

歐陽振邦又提到，昇悅居本月交投暢旺，至今暫錄約14宗成交，平均實用呎價18,583元。

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