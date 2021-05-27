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【低碳環保】或成荷蘭全國先例 油企巨頭蜆殼被下令於2030年前減少碳排放量至45%

環球政經 21:23 2021/05/27

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荷蘭海牙地方法院於當地時間周三（26日）下令，油企巨頭荷蘭蜆殼公司須通過公司政策，於2030年前將碳排放量從2019年水平減少至45%，並適用於旗下公司、供應商及客戶。這次判決或成為當地全國的先例，蜆殼對此感到失望，將提出上訴。

【持續上升】統計處：4月整體出口貨值按年升24.4% 錄得3,849億元：【下一頁

據悉，蜆殼被裁定有義務減少二氧化碳排放，指公司目前的減排計劃內容未夠清晰，惟公司發言人指公司已在低碳排放領域投資了數十億元，包括電動汽車充電、氫、可再生能源和生物燃料，冀望擴大新能源業務，目標在2050年前成為一家排放的能源公司。

是次訴訟由7個環境和人權組織包括綠色和平等、逾1.7萬名荷蘭公民組成的團體在2018年發起，要求法院下令蜆殼按《巴黎氣候協定》設定的全球目標減排，在2030年前減少排放量45%。

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責任編輯：潘曉豐

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