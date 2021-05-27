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【Bitcoin】四川擬召虛擬貨幣挖礦情況調研座談會 中國哪些地區掌控全球比特幣挖礦算力？

Hot Talk 19:33 2021/05/27

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外電報道，有官員透露，中國國家能源局四川監管辦將召開虛擬貨幣挖礦情況調研座談會。

中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會三大協會自上周五（21日）公布金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關業務後，內地地方政府頻頻出招，進一步整頓比特幣挖礦及交易行為。外電報道，有官員透露，中國國家能源局四川監管辦將召開虛擬貨幣挖礦情況調研座談會，會議將於6月2日舉行，參加人士包括電力公司、能源投資集團代表等。

消息指，會議內容包括研究區內虛擬貨幣挖礦的情況、關閉虛擬貨幣挖礦對四川棄水電量的影響等分析。

新疆、四川、內蒙古在全球比特幣挖礦活動扮演重要角色

排行第二的美國僅佔7.24%。

中國在全球比特幣挖礦活動中一直扮演重要角色。參考劍橋大學替代金融研究中心（Cambridge Centre for Alternative Finance）數據，在今年4月，全球約有65%的比特幣挖礦算力在中國礦工手中。相比之下，排行第二的美國僅佔7.24%。

內蒙古8招打擊虛擬貨幣「挖礦」，詳情可見﹕【下一頁】

在中國境內，新疆、四川、內蒙古是中國境內比特幣挖礦活動最為活躍的地區之一。

在中國境內，新疆、四川、內蒙古是中國境內比特幣挖礦活動最為活躍的地區之一。三大地區中，是次四川擬召開座談會，該地區的比特幣挖礦算力在上月佔全球算力9.7%。至於內蒙古今周出台8項措施打撃虛擬貨幣挖礦行為，該地區的比特幣挖礦算力在全球佔比8.07%。截至目前，剩下新疆未有明顯針對虛擬貨幣礦場進行大動作，而該地區的比特幣挖礦算力在全球佔比35.8%。

相關文章﹕

【Bitcoin】內蒙古以節省耗電量為由 　4月起擬禁所有虛擬貨幣挖礦項目

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編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 比特幣 電力 國家能源局 金融

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