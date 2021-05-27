【東京奧運】日本醫生工會警告 或出現奧運變種病毒

▲ 日本醫生工會警告如堅持如期舉行東京奧運，恐會出現奧運變種病毒。

距離東京奧運舉行尚有不足兩個月，但日本的新冠肺炎疫情未有緩和跡象，多方都要求日本政府取消東京奧運。日本醫生工會更警告，如果日本政府堅持如期舉行東京奧運，恐會出現奧運變種病毒。

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日本的新冠疫苗接種計劃進度緩慢，至今全國只有不足5%的人口已接種疫苗。雖然日本政府已表明東京奧運不會接待外國觀眾，但仍會有來自多國的選手和官員湧入日本，外界仍憂慮如期舉行東奧會使疫情惡化。

上山直人（Naoto Ueyama）為日本醫生工會負責人，他表示東京奧運一旦舉行，將會有來自超過200個國家及地區的人前往日本。上山警告來自各地的不同變種病毒株屆時或會於東京聚集，可能會導致新變種病毒株出現。

上山直人更表示：

如果發生這種情況，可能會以東京奧運變種病毒株這種方式命名。這將會是巨大悲劇及成為批評目標，甚至可能會持續100年。 （If such a situation were to arise, it could even mean a Tokyo Olympic strain of the virus being named in this way, which would be a huge tragedy and something which would be the target of criticism, even for 100 years.）

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東奧官方合作夥伴《朝日新聞》周三（26日）也發表社論，敦促日本政府取消東京奧運。但前國際奧委會（IOC）副主席、現任委員龐德（Dick Pound）表示，東京奧運應如期在7月舉行，更形容部分呼籲取消東奧的言論屬政治姿態。

截至周四（27日）傍晚，日本單日再新增超過4,100宗確診個案，累計增至超過73.5萬宗確診。日本同日再增過百名新冠患者死亡，累計死亡人數超過1.27萬人。

責任編輯：鄭錦玲