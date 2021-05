【東京奧運】日本醫生工會警告 或出現奧運變種病毒

距離東京奧運舉行尚有不足兩個月,但日本的新冠肺炎疫情未有緩和跡象,多方都要求日本政府取消東京奧運。日本醫生工會更警告,如果日本政府堅持如期舉行東京奧運,恐會出現奧運變種病毒。

日本的新冠疫苗接種計劃進度緩慢,至今全國只有不足5%的人口已接種疫苗。雖然日本政府已表明東京奧運不會接待外國觀眾,但仍會有來自多國的選手和官員湧入日本,外界仍憂慮如期舉行東奧會使疫情惡化。

上山直人(Naoto Ueyama)為日本醫生工會負責人,他表示東京奧運一旦舉行,將會有來自超過200個國家及地區的人前往日本。上山警告來自各地的不同變種病毒株屆時或會於東京聚集,可能會導致新變種病毒株出現。

上山直人更表示:

如果發生這種情況,可能會以東京奧運變種病毒株這種方式命名。這將會是巨大悲劇及成為批評目標,甚至可能會持續100年。

(If such a situation were to arise, it could even mean a Tokyo Olympic strain of the virus being named in this way, which would be a huge tragedy and something which would be the target of criticism, even for 100 years.)