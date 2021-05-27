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【美股窩輪】摩根大通周五推4隻道指認購及認沽證　行使價介乎30000至39000點

股市 18:33 2021/05/27

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摩通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓表示，首批道指認購及認沽證的行使價介乎30000至39000點。

摩根大通將發行與道指掛鈎的認股證，新推出的產品包括共4隻道指認購及認沽證，將於周五（5月28日）正式上市。摩通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓表示，首批道指認購及認沽證的行使價介乎30000至39000點，提供大約5至10倍的實際槓桿，產品將追縱E-mini道指期貨的價格變動。

張智卓稱，自去年推出標指及納指認股證以來，市場反應不俗，當中以認沽證的資金流較為顯著，或反映市場對於可對沖美股持倉或外圍風險的產品有一定需求，而道指為美國三大股指中歷史最悠久的指數，成份股均為美國的行業龍頭及具代表性的大型企業，對希望集中捕捉傳統金融及工業股走勢的投資者，將較有吸引力。

摩根大通網站將提供三大指數E-mini期貨的價格資訊，方便投資者跟進美股走勢，並在本港交易時段內也可作出相應投資部署。連同已推出的標普500指數及納斯達克100指數認股證，摩通將成為本港首間提供美股三大主要指數相關輪證的發行商。

相關文章：【科技股ETF】三星資產推美股FANG+ ETF、涵蓋10隻美股　5月25日上市

相關文章：【恒指季檢】南方東英推恒生指數ETF、「不受美國制裁影響」　與其他恒指ETF有何分別

 

編輯：陳韻妍

港股 美股 認股證 美國 認沽證 道瓊斯工業平均指數

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