【ESG】微軟夥Accenture創基金會　提倡軟件節能減碳

▲ 微軟與GitHub、Accenture、ThoughtWorks共同成立綠色軟體基金會，以鼓勵軟件產業實踐可持續發展的社會責任，減少軟件開發相關的碳排放，其目標是遵循「巴黎協定」的相關要求，到2030年讓軟件產業碳排放減少45%。

為實現節能減碳，微軟近日宣布與Accenture、GitHub及ThoughtWorks，共同成立綠色軟件基金會（Green Software Foundation），以制定綠色軟件標準，減少因為軟件開發而帶來的碳排放，協助軟件產業跟上環保步伐，設計會設立的目標是，希望在2030年達到減少45%溫室氣體排放目標。

微軟總裁Brad Smith表示，減碳是需要所有人共同努力，亦要創造創新的解決方案，才能大幅減少碳排放量。為此，微軟攜手重視環境發展的組織，共同推動綠色軟件開發，以幫助全球客戶和合作夥伴減少碳足跡。

遵循巴黎協定減碳目標

今次微軟與GitHub、Accenture、ThoughtWorks共同成立綠色軟體基金會，以鼓勵軟件產業實踐可持續發展的社會責任，減少軟件開發相關的碳排放，其目標是遵循「巴黎協定」的相關要求，到2030年讓軟件產業碳排放減少45%。

微軟表示，一基金會有三大主要目的。第一是建立綠色軟件產業標準，未來將制定和發布跨各種運算、技術領域的綠色軟件標準、模式和實踐方式，並採用一致的方式來衡量和報告綠色軟件的碳排放。

第二是加速創新。微軟指出，要發展綠色軟件，需要培育可信賴的開放源代碼和開放數據項目，以支持綠色軟件應用程序開發，因此基金會將與各非牟利合作夥伴和學術界合作，以支援綠色軟件的研究。

最後則是提高綠色軟件的知名度。如果希望軟件產業開發出更綠色、更環保的應用程式，就需要能建立綠色軟件的人員。基金會另一項任務便是透過大使計劃，培訓、教育相關人才以推動綠色軟件普及。

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責任編輯：李彥煒