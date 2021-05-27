【職場壓力】美國星巴克員工吐苦水　工作量龐大嘆「被當成機械人」

▲ 美國有Starbucks（星巴克）員工投訴，店舖人手不足、工作量繁多

疫情期間，不少打工仔均面臨龐大的工作壓力，擔心表現不好而被公司裁員。美國有Starbucks（星巴克）員工投訴，店舖人手不足、工作量繁多，甚至因防疫政策已與顧客發生爭執。

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據《衛報》報道，有許多Starbucks員工表示，工作環境越來越緊張，但薪金卻遠遠追不上持續增加的工作量。報道引述要求保持匿名的紐約Starbucks值班主管指，現時的工資只能月月清，僅足夠支付日常開支如租金、日用品等。工作時投放大量的時間及精力，但薪金卻不成正比。 同時，店員又指Starbucks的訂單太多，完成沒有足夠人手應付。隨著社交媒體傳播普及，有不少人在網站上公開自己的「Hidden Menu」（秘密餐單），或有大量要求的飲品調配，令工作量大幅增加。

然而，Starbucks員工需要定期接受顧客滿意度調查，若調查結果不理想，他們或遭書面記錄。同時，品牌對「車道服務」（Drive-Thru）非常重視，希望在極短時間內可完成服務，亦令員工有龐大的工作壓力。該值班主管認為：「Starbucks將會轉成另一個快餐店，品牌只希望員工成為沖咖啡的機械人，半小時盡可能沖出最多的咖啡。」

疫情下，Starbucks遙距下單越來越普及，由2017年的10%銷售額佔比，升至2020年的24%；Starbucks在去年更擴展美國送貨服務。員工稱，訂購方式越多，工作量越大。有Starbucks咖啡師投訴指，遙距下單及送貨時，顧客永遠難以說清楚其要求，他們亦會為小瑕疵而非常生氣，「顧客待我們如煮咖啡的機械人。」另又有咖啡師指，在疫情期間的工作太恐怖，加上顧客的口頭攻擊，令他考慮辭職。

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責任編輯：葉泳珊