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【職場熱話】台疫情爆發 員工禁乘公交上班 被迫WFH惹閒言 嘆「覺得自己像罪人」

環球政經 19:49 2021/05/27

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台灣疫情嚴重，不少人都需要在家工作，近日在台灣討論區，就有網民發帖，指公司不接受他乘搭公共交通工具上班，認為「太危險」。雖然他現被安排在家工作，但上司就指同事會有閒言閒語，叫他讓家人接送上班。事主聽後十分難受，「覺得自己好像罪人？」

事主經歷：

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【職場熱話】近排多咗人係圖書館、快餐店逗留　疑似「扮返工」　網民紛紛分享「扮返工」經歷　【下一頁

事主又指可以理解公司考量，但是感到好痛苦。麻煩家人接送會令雙方都很為難 ，但一想到要買車，有限的存款再失血，就好心寒。他現在「心情卻無法停止的往下跌」，沒辦法好好理性思考到底該怎麼辦。

【職場熱話】放假唔覆上司電郵　翌日上班被拍枱大罵　事主怒斥「垃圾上司」　【下一頁

帖文一出，不少網民都大批上司不是，「不是吧，不然你問主管要不要出錢贊助你買機車啊？公司是住海邊喔，怎麼通勤也要管？ 還請家人載你？ 你問他要不要贊助油錢？」、「能理解非常時期公司不希望員工搭大眾交通的想法啦，但不懂為甚麼不能繼續居家，不然大家都居家啊」、「請公司支付一切額外費用，這完全是無理要求」、「主管怎麼可以拿其他同事觀感不好來煩妳？ 我覺得很大可能是他自己本人這麼認為」、「雙方都有顧慮吧，也不需要罵誰，現在疫情這樣老闆擔憂也屬正常，怕你搭大眾增加風險，至於要不要買車就絕對要看自己的能力，真的無法買，公司又無法接受，那就另尋伯樂吧。」

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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