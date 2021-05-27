【疫市營商】SHAKE SHACK夥YARDBIRD HONG KONG　推一日限定聯乘漢堡及小食

近期品牌推出聯乘項目，吸引消費者光顧。SHAKE SHACK聯乘YARDBIRD HONG KONG，於2021年6月12日下午4時，首推一日限定聯乘漢堡、小食及飲品。並只在國際金融中心限量發售。

不過，SHAKE SHACK暫時沒公布有關計劃詳情。只在社交網站發帖文，讓消費者繼續留意新消息。

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事實上，Shake Shack過去與多位廚師合作，包括香港大班樓主廚兼創辦人葉一南、東京Jimbocho Den主廚Zaiyu Hasegawa、Momofuku主廚David Chang、首爾Mingles主廚Kang Mingoo等。

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今次適逢以雞肉串燒聞名的Yardbird HK，在港成立十周年，便一起合作。Yardbird HK除了於2014年在聖沛黎洛，奪得「亞洲50最佳餐廳」中排名45位之外，餐廳更於2021年首次摘下米芝蓮一星榮譽。

責任編輯：馬意文