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【網絡安全】富士通軟件服務遭黑客入侵　日本政府、成田機場資料遭外洩

科技 18:04 2021/05/27

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日本廣播協會（NHK）報道指，日本富士通公司與客戶共享資訊的軟件遭黑客入侵，因日本政府與企業廣泛使用該軟件，當中包括日本政府負責資訊安全對策的「內閣網路安全中心」，以及國土交通省、成田機場等皆有資料外洩。

日本資訊科技公司富士通（Fujitsu）近日爆出安全危機。日本廣播協會（NHK）報道指，日本富士通公司與客戶共享資訊的軟件遭黑客入侵，因日本政府與企業廣泛使用該軟件，當中包括日本政府負責資訊安全對策的「內閣網路安全中心」，以及國土交通省、成田機場等皆有資料外洩。

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NHK報道提及，提供資通訊技術服務的富士通開發軟件「ProjectWEB」，日本政府各單位到民間企業均廣泛使用，日前遭黑客未獲授權存取。使用ProjectWEB的成田機場早前表示，飛機的飛航管理相關資料遭盜竊；國土交通省也公布，至少有7.6萬名公務員與業務相關人士的電子郵件帳號、電子郵件系統與網路設定等資料遭外流。

日本政府的「內閣網路安全中心」 也報告，中心內資訊系統所使用的機器設備與組成等相關數據也遭盜竊。該中心官員表示，目前已經採取措施，針對遭外洩的資料研究對策，加強警戒。

富士通表示，目前已全面暫停使用ProjectWEB，並著手進行調查。對於有多個客戶的資料外洩，當中包括日本中央政府，富士通則強調，會認真面對此事，也會與相關單位商討後續處理方式，全力支援受害的客戶。

【惡意軟件】微軟安全情報團隊警告　製作者正瞄準航空業

責任編輯：曾曉汶

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