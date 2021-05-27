略低於疫情前7萬輛 英國4月汽車產量達6.8萬輛

英國汽車製造商和貿易商協會公布，英國4月汽車生產量達6.8萬輛，去年受封城令影響按年激增34573%，與2019年未爆發疫情比還較遜色。

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英國汽車製造業去年受疫情重創，在實施封城令下，大部分汽車廠被逼停工，導致去年4月英國只產出197輛汽車。至今年汽車生產業大幅度復甦，上月共產出68306輛，但仍然略低於疫情爆發前2019年4月的70791輛。

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協會行政總監Mike Hawes表示，因為去年大量工廠面對第一波疫情而被逼關閉，今年4月的數據只能做參考，但他相信英國的汽車製造商仍然面對著龐大的挑戰，尤其正值全球晶片短缺的時間。

Hawes又表示，目前疫情恢復穩定是好事，但英國仍需強大的內需以及出口需求，才足以帶動汽車以至更宏觀經濟復甦。

今年疫情漸見穩定，汽車工廠已陸續重啟汽車生產程序，亦針對疫情推出多項妥善的防疫措施，汽車經銷商已經在4月中旬恢復與消費者面對面交易。

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