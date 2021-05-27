【持續上升】統計處：4月整體出口貨值按年升24.4% 錄得3,849億元

政府統計處今日（27日）公布對外商品貿易統計數字，本港4月整體出口貨值較去年同期上升24.4%，為3,849億元，而進口貨值升25.2%，為4,167億元；錄得有形貿易逆差318億元，相等於商品進口貨值7.6%。

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數字顯示，經季節性調整的數字顯示，截至4月為止的3個月和上3個月比較，商品整體出口貨櫃上升14.5%，進口貨值升8.6%；政府發言人表示，4月份商品出口按年強勁增長，輸往多個主要市場的出口均見明顯升幅，而今年首4個月合計的商品貿易總額顯著高於2018年同期錄得的高位，反映在外部需求大幅反彈下，貿易活動活躍。

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他又指，環球經濟持續復蘇，短期內應繼續支持香港的出口表現。然而，疫情變化和中美關係、地緣政治局勢緊張等其他風險因素仍然值得關注。

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責任編輯：潘曉豐