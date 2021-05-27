【Apple】 蘋果招人才 需具備加密貨幣工作經驗

蘋果請人 !! 可能是虛擬貨幣近期興起的關係，近日公司貼出招募，希望尋找具「加密貨幣經驗」的商業開發經理人，專門負責協商另類支付合作關係。

這個消息由多間外媒先後報道，蘋果官方網站近日貼出商業開發經理─另類支付的職位空缺，有指這個訊息或是暗示「蘋果錢包、支付與商務」團隊正尋找有經驗的人才帶領另類支付合作計劃。

有意申請者需要證明自己具備全球替代性與新興支付解決方案專長。另根據招聘內容，那位人才將會協助蘋果創立合作架構與商業模式、亦要找到重要業者並跟策略性另類支付夥伴經營合作關係。

蘋果指出，有關人選應具備超過5年在另類支付供應商工作或合作經驗，並列出相關領域包括數碼錢包快速支付、加密貨幣等。同一時間，申請者亦要對另類支付生態環境亦應有深入了解等有關方面的知識。

不過要留意的是，蘋果其實至今都未有於App Store接受客戶以加密貨幣付款。

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責任編輯 : 陳子謙