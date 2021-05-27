Facebook放寬政策 唔刪「人為新冠病毒」言論

科學家至今仍未確定新冠病毒源頭，有部分聲音質疑新冠病毒來自實驗室洩漏，但未有確實證據支持。美國總統拜登要求情報機構調查新冠肺炎疫情源頭之時，社交網站Facebook周三（26日）亦宣布，不再移除或禁止宣稱新冠病毒是「人為」、懷疑來自實驗室的相關內容。

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隨著歐盟及美國總統拜登（Joe Biden）相繼要求徹查新冠病毒源頭，Facebook亦放寬有關疫情源頭的發帖限制。Facebook發言人周三發表聲明指，鑑於科學家持續追查新冠病毒起源，與公共衛生專家協商後，決定不再刪除提或禁止發布新冠病毒是人為，懷疑來自實驗室等言論的帖文。聲明指Facebook將與專家繼續合作，緊貼新冠肺炎疫情發展步伐，定期更新社交網站政策。

Facebook於去年12月，禁止發布與新冠疫苗有關的虛假資訊，含有新冠肺炎錯誤訊息的帖文亦會一併刪除。Facebook今年2月更進一步擴大該禁止內容清單，禁止用戶發布聲稱新冠病毒是人為的、或來自實驗室等的帖文。

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不過，其他社交平台包括Twitter亦指出，提及病毒源頭的誤導性內容亦可能違反其公司政策。但近日有關實驗室洩漏病毒的說法再次受到關注，Facebook此舉具有象徵性意義，有助推動其他社交平台，重新檢視與新冠病毒相關的政策。

責任編輯：郭麗明