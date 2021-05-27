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涉誤民眾投資比特幣簡單 英國禁止一則比特幣廣告刊登

環球政經 17:36 2021/05/27

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英國廣告標準局 (ASA) 周三裁定，以「不負責任」和「具誤導性」為由，禁止一則比特幣廣告刊登。

【加密貨幣】比特幣挖礦真的會破壞環境？Coinbase澄清5大誤解下一頁

涉事的廣告由加密貨幣交易所 Luno 刊登，主要在倫敦地鐵和巴士上可以見到。廣告畫有一個卡通比特幣圖案，旁邊寫有「如果你在地鐵/巴士上看到比特幣，就是該買的時候了。 (If you’re seeing Bitcoin on the underground/ bus, it’s time to buy.)

表明不相信加密貨幣 Barry Diller：加密貨幣是「騙局」下一頁

ASA在裁定後提到，該廣告未有提示受眾投資比特幣的風險，故此不能再以現有的模式刊登。有民眾亦指出由於廣告是在倫敦的公共交通工具上看到，對於未有足夠經驗或金融知識的人來說，可能會預期比特幣是受法律保護的投資工具。

ASA又提到廣告中提及「就是該買的時候了」，受眾可能會解讀為「立即行動」的意思，讓人誤會比特幣投資「既簡單又容易」的想像。ASA已通知Luno在未來的廣告宣傳上需確保含有「比特幣投資複雜，可能令投資者蒙受損失」等資訊; Luno亦需要說明Luno與比特幣市場不受任何政府部門監察。

ASA引述Luno回覆指，同意不再以目前方式刊登廣告，並會在未來的廣告刊登警告字眼。

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撰文 : 馮卓謙

比特幣 巴士 廣告 廣告 倫敦 英國

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