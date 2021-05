涉誤民眾投資比特幣簡單 英國禁止一則比特幣廣告刊登

英國廣告標準局 (ASA) 周三裁定,以「不負責任」和「具誤導性」為由,禁止一則比特幣廣告刊登。

涉事的廣告由加密貨幣交易所 Luno 刊登,主要在倫敦地鐵和巴士上可以見到。廣告畫有一個卡通比特幣圖案,旁邊寫有「如果你在地鐵/巴士上看到比特幣,就是該買的時候了。 (If you’re seeing Bitcoin on the underground/ bus, it’s time to buy.)

ASA在裁定後提到,該廣告未有提示受眾投資比特幣的風險,故此不能再以現有的模式刊登。有民眾亦指出由於廣告是在倫敦的公共交通工具上看到,對於未有足夠經驗或金融知識的人來說,可能會預期比特幣是受法律保護的投資工具。

ASA又提到廣告中提及「就是該買的時候了」,受眾可能會解讀為「立即行動」的意思,讓人誤會比特幣投資「既簡單又容易」的想像。ASA已通知Luno在未來的廣告宣傳上需確保含有「比特幣投資複雜,可能令投資者蒙受損失」等資訊; Luno亦需要說明Luno與比特幣市場不受任何政府部門監察。

ASA引述Luno回覆指,同意不再以目前方式刊登廣告,並會在未來的廣告刊登警告字眼。

