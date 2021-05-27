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【二手破頂潮】心儀四小龍複式單位已久　買家一見有盤放即議價入市　碧海藍天雙破頂

股樓投資 17:32 2021/05/27

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買家揀樓各有所好，「四小龍」由於具有地理位置方便、生活配套完善等優勢一直受買家歡迎，有人鍾情當區稀有的複式單位，一見有盤放即火速與業主議價入市。

中原地產泓景臺第一分行副區域營業經理許永生表示，碧海藍天2座頂層一伙複式戶最近錄得成交，單實用面積1,181平方呎，原則為三房套房間隔，連507平方呎平台及385平方呎天台，座向東南，可享維港海景。代理指，新買家為同區換樓客，深知四小龍僅得碧海藍天提供複式單位，且只有8伙，供應罕貴，是次遇上心水戶即積極議價。單位最初叫價3,300萬元，議價後減200萬元，以3,100萬元成交，實用呎價26,249元，造價及呎價均創四小龍歷史新高。

延伸閱讀︰

柏傲莊III價單面世　入場價674.8萬起【下一頁

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據悉，原業主於2015年5月以2,461萬元入市上址，持貨6年，現轉手帳面獲利639萬元離場，單位升值26%。

據了解，西九四小龍對上一宗高價成交要追溯至去年10月，昇悅居2座一伙頂層連天台戶以2,718萬元成交，以實用面積1,116呎計，實用呎價24,355元。

延伸閱讀︰【樓市現象】康怡花園三房戶低市價8%成交　一個原因令業主平價割愛【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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