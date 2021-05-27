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【澳門旅客】澳門4月酒店住客升近6倍 三星級酒店入住率近七成

股樓投資 17:25 2021/05/27

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澳門統計暨普查局資料指，今年4月酒店及公寓住客按年升5.5倍至69.4萬人次，其中內地住客達到60.3萬人次，按年增7.6倍，澳門本地住客6.1萬人次，按年升1.5倍。不過住客平均留宿1.6晚，按年減0.6晚。

延伸閱讀：【大行報告】大摩指澳門濠賭業何時全面復甦仍難以估算 全綫調低濠賭股目標價，見【下一頁

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另外，澳門4月對外營業的酒店及公寓有119間，按年升9間，可提供客房數目按年升10.5%至3.7萬間，其中客戶平均入住率按年升45.9個百分點至58.5%，而三星級酒店平均入住率為68.5%。

 

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