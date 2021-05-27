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【大學生筍工】騰訊請渠道拓展員 深圳工作月薪最高達6.8萬元 有學士學位就可申請

股樓投資 17:51 2021/05/27

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最近疫情穩定，經濟也漸見起色，就業市場仍有待復甦，踏入4、5月，正是本港大學畢業生搵工的季節。為鼓勵和支持青年人到大灣區內地城市工作和發展事業，行政長官於《2020年施政報告》中宣布推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學/大專院校畢業生到大灣區內地城市工作。


最近勞工處刊登一份大灣區青年就業計劃下的空缺，為內地網絡巨企、本港藍籌股王騰訊（00700）招聘渠道拓展員。

【政府工略】懲教署聘工藝教導員(園藝) 月薪2.1萬至3.6萬 主要指導在囚人士園藝，詳見【下一頁


渠道拓展員是甚麼呢?銷售渠道拓展員的主要工作就是開发銷售渠道，增加銷售業績，為企業創造更大的利潤。

主要職責詳情：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 


是次騰訊招聘的渠道拓展員，主要職責是拓展與其他渠道或品牌的合作，提供整合營銷創意策劃方案等。以上職位的資歷要求，是持有專上教育、學士學位，也要懂得良好粵語、普通話及英語水平；同時懂讀寫中文及英文。

 

所需資歷及待遇詳情如下：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【職場熱話】失業一年　面試10次終獲取錄　網民分享5大注意事項 隨身要帶備這個物品，詳見【下一頁


最吸引之處，是這職位的薪酬最低也達每月25,000元，最高更可達68,000元。工作地點在深圳區，工作時間為星期一至五，由上午9時至下午6時。成功獲聘人士可獲12天年假及年終獎金。不過這份為合約形式的工作，工作期為18個月。


持有香港或香港以外的大學/大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位的人士，可合法在港受僱工作的香港居民可申請以上職位空缺。

【網民熱話】失業率高企　網民憶述失業半年打散工日子　引來其他網民共鳴，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

 

就業 大學 學士 勞工處 施政報告 深圳 藍籌股 騰訊

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