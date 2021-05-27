▲ 【恒生銀行】錢果豐正式退休 利蘊蓮獲委任恒生銀行董事長

恒生銀行 （00011） 近期高層有連番變動，現年69歲董事長錢果豐今年一月預告將在股東大會後退休，恒生銀行最新公布，錢果豐退正式退休，專注其他個人事務及興趣，同時宣布委任希慎興業 （00014） 執行主席利蘊蓮為恒生銀行董事長，任期至2024年周年大會為止。

恒生銀行指，利蘊蓮將收取不時由該行股東於周年常會上議決通過的董事長袍金，現時為每年86萬元。

恒生銀行政總裁鄭慧敏因治療休假3個月，錢果豐本周最後一次主持股東大會時稱，代理行政總裁關穎嫺1995年加入恒生，2017年起出任董事，管理層全力支持她，強調恒生的運作及業務一切如常。

恒生一姐鄭慧敏短期休假3個月接受治療 關穎嫺任署理行政總裁，可見【下一頁】

錢果豐於2007年加入恒生董事會，恒生銀行於公告讚揚錢果豐：

出色的領導才能和努力不懈的敬業精神，協助帶領本行渡過千變萬化且充滿挑戰的經濟狀況及營運環境，包括2008年的環球金融危機，及自2020年初起的新型冠狀病毒大流行。董事會祝願錢博士身體健康，生活順利愉快。

錢果豐多年來曾任多名公職，包括港英政府行政局議員、回歸初期任行政會議成員、港鐵 （00066） 非執行主席等。

相關文章：

【大灣區】恒生夥數碼港助香港創科企業進軍大灣區 五大範疇合作

【董事變動】李家祥退任恒生獨立非執行董事、大酒店郭敬文獲委任董事 周四生效

【本地銀行】鄭慧敏因病缺席股東會 錢果豐：業務運作如常

編輯：麥德銘