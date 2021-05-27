  • 32°C
香港時間 : 2021527日 (四) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒生銀行】錢果豐正式退休　利蘊蓮獲委任恒生銀行董事長

股市 17:23 2021/05/27

分享：

【恒生銀行】錢果豐正式退休　利蘊蓮獲委任恒生銀行董事長

恒生銀行 （00011） 近期高層有連番變動，現年69歲董事長錢果豐今年一月預告將在股東大會後退休，恒生銀行最新公布，錢果豐退正式退休，專注其他個人事務及興趣，同時宣布委任希慎興業 （00014） 執行主席利蘊蓮為恒生銀行董事長，任期至2024年周年大會為止。

恒生銀行指，利蘊蓮將收取不時由該行股東於周年常會上議決通過的董事長袍金，現時為每年86萬元。

恒生銀行政總裁鄭慧敏因治療休假3個月，錢果豐本周最後一次主持股東大會時稱，代理行政總裁關穎嫺1995年加入恒生，2017年起出任董事，管理層全力支持她，強調恒生的運作及業務一切如常。

恒生一姐鄭慧敏短期休假3個月接受治療 關穎嫺任署理行政總裁，可見【下一頁】

錢果豐於2007年加入恒生董事會，恒生銀行於公告讚揚錢果豐：

出色的領導才能和努力不懈的敬業精神，協助帶領本行渡過千變萬化且充滿挑戰的經濟狀況及營運環境，包括2008年的環球金融危機，及自2020年初起的新型冠狀病毒大流行。董事會祝願錢博士身體健康，生活順利愉快。

錢果豐多年來曾任多名公職，包括港英政府行政局議員、回歸初期任行政會議成員、港鐵 （00066） 非執行主席等。

相關文章：

【大灣區】恒生夥數碼港助香港創科企業進軍大灣區　五大範疇合作

【董事變動】李家祥退任恒生獨立非執行董事、大酒店郭敬文獲委任董事　周四生效

【本地銀行】鄭慧敏因病缺席股東會 錢果豐：業務運作如常

編輯：麥德銘

港股 退休 利蘊蓮 錢果豐 希慎 希慎興業（00014） 恒生銀行（00011）

上一篇文章

【股權集中】奧星生命科技遭證監點名股權高度集　街貨僅7.04%

下一篇文章

【AAPL】蘋果招聘具加密貨幣背景人才　料擬發展加密貨幣支付
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）