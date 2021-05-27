【樓市熱話】280呎「新裝修」村屋 一房一廳連天台 月租過萬惹負評 網民：廚房拍得住70年代公屋

不少人喜歡住在村屋，貪其租金較平，及居住空間較大。不過，近日有業主在FACEBOOK專頁《自己物業自己放，租買免佣》發帖，放租在沙田的村屋，實用面積280呎，月租高達10,500元，結果引來網友瘋狂負評，除了批評租金超離地外，更嘲諷其新裝修，但廚房、廁所磚牆拍得住70年代公屋。

根據該業主形容，該村屋單位細節如下：

沙田村屋，5分鐘到沙田圍馬鐵站

實用面積280呎，一廳一房連天台

新裝修，不可飼養寵物，可明火煮食

配備冷氣機、熱水爐、衣櫃及電視櫃

業主盤，月租10,500元，免佣金，兩按一上

租客必需有工作證和有效入息證明

單位內櫳相片：

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此出租帖文一出，竟惹來極大迴響，差不多被網民一面倒負評，尤其針對其「新裝修」。

新裝修？曾經新過，不過應該幾十年前

呢個廚房泊得住七十年代嘅公屋

裝修好左先拎出嚟租，唔講以為番左去60年代，我阿爺阿嫲時代

呢間屋啲磚，應該我出世前已經存在，業主不如鋪過啲磚先講新裝修啦

此外也有不少網友認為村屋280呎，但租金竟要過萬元，覺得匪疑所思，貴到太離地。

太子/深水埗300呎洋樓都未必租到一皮

其實佢冇乜裝修都唔緊要，如果租平的話，但係佢依家平均$37.5/尺。。。咁貴，其他地方好多選擇

人哋個盤喺葵涌271呎，都係租$8500，真係唔知樓主個盤憑乜嘢租過萬

樓主已經知錯，佢前幾日開12,000架

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記者：李兆明