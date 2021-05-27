【加密貨幣】蘋果罕有招聘人才　需具從事加密貨幣業務經驗

▲ 蘋果（Apple）近日就貼出招募告示，尋找具「加密貨幣經驗」的商業開發經理人，專責協商另類支付合作關係。

疫情肆虐推動線上支付發展，數碼貨幣更是近年的話題之作。蘋果（Apple）近日就貼出招募告示，尋找具「加密貨幣經驗」的商業開發經理人，專責協商另類支付合作關係。

按CoinDesk、CNBC等外媒報導，蘋果官網近日列出「商業開發經理─另類支付」職位空缺，暗示旗下「蘋果錢包、支付與商務」團隊正在尋找有經驗的人才帶領另類支付合作計劃，申請者需證明自己具備全球替代性與新興支付解決方案專長。

根據招募的內容，蘋果尋找的人才將協助公司創立合作架構與商業模式、定義執行典範、找到重要業者並跟策略性另類支付夥伴經營合作關係。這份工作將負責端對端事業發展，包括篩選合作人選、協商並敲定商務協議，同時發起新計劃。

蘋果指出，理想人選應具備超過5年在另類支付供應商工作或合作經驗，有關領域包括數碼錢包、先買後付（buy now, pay later，BNPL）、快速支付、加密貨幣等。另外，申請者對另類支付生態環境亦應有深入了解，並理解資金流、結算角色／責任、相關法令、業界標準及廣大金融科技產品的複雜程度。

值得注意的是，蘋果對支付方式向來有嚴密控管，「App Store」線上程式店從未接受客戶以加密貨幣付款，還強迫所有應用程式商都必須遵守蘋果的商業條款。

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責任編輯：李彥煒