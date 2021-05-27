【職場熱話】在家工作網上授課必備？ 網民用1分鐘影片 騙過2小時Zoom會議

疫情下，不少學校都轉做網上授課，亦有公司要求員工在家工作。這個時候總會用到Zoom、Microsoft Teams等雲端視訊會議程式。近日就有台灣網民在討論區以「不想上課 用假視訊騙老師」為題發帖，指由於最近台灣轉做網上授課，而他最近發現國外有人用影片，成功騙過了兩個小時的線上會議，並附上一條影片，把方法介紹給其他網民。

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帖文一出，引起網民熱論，但不少網民都把重點放在學校用不用開鏡頭上，「直接跟老師說鏡頭壞了不是比較快嗎」、「說鏡頭壞了會被砲轟哦，還是只有我們學校這麼無聊」、「我們學校傾向不開鏡頭，會干擾」、「直接說是桌機沒鏡頭就好啦」、「我也都說桌機沒鏡頭然後也沒麥，這樣上課比較輕鬆，老師也不太會叫你回答問題」、「我們如果說用桌機沒鏡頭沒麥，老師會叫我們再用手機登，就可以開了。」

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責任編輯：黃苑筠