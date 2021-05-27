【大行點睇】全球航綫受累港口擠塞 滙豐看好中遠海控及海豐國際

滙豐發表報告，自深圳自5月21日開始錄得7宗無徵狀新冠確診個案，同時涉及鹽田港口的運作，令港口營運需要因應防疫而受限，包括泊位運作，碼頭員工檢測、對有船員確診船隻採隔離措施等。措施令鹽田港堵塞，由於該港口每周服務近100條航綫，其中有六成到歐洲及美國，因此料進一步影響泛太平洋的航運班次。

另外，蘇彝士運河堵塞對歐洲及東南亞港口的影響尚未完全解除，加上印度疫情反彈，令船員換更受影響，亦令部分印度港口停運，干擾航運班次，因此港口擠塞的情況未有解決。

滙豐認為航運費率在6月上升後，未來有進一步增加的空間，甚至影響空運的費用，對中遠海控 （01919） 及海豐國際 （01308） 均有利，兩者均為「買入」評級，目標價分別為20元及40元。

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