  • 32°C
香港時間 : 2021527日 (四) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】全球航綫受累港口擠塞 滙豐看好中遠海控及海豐國際

股樓投資 17:05 2021/05/27

分享：

滙豐發表報告，自深圳自5月21日開始錄得7宗無徵狀新冠確診個案，同時涉及鹽田港口的運作，令港口營運需要因應防疫而受限，包括泊位運作，碼頭員工檢測、對有船員確診船隻採隔離措施等。措施令鹽田港堵塞，由於該港口每周服務近100條航綫，其中有六成到歐洲及美國，因此料進一步影響泛太平洋的航運班次。

另外，蘇彝士運河堵塞對歐洲及東南亞港口的影響尚未完全解除，加上印度疫情反彈，令船員換更受影響，亦令部分印度港口停運，干擾航運班次，因此港口擠塞的情況未有解決。

滙豐認為航運費率在6月上升後，未來有進一步增加的空間，甚至影響空運的費用，對中遠海控 （01919） 及海豐國際 （01308） 均有利，兩者均為「買入」評級，目標價分別為20元及40元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 疫情 蘇彝士運河 太平洋 南亞 東南亞 航運 買入 目標價 中遠海控（01919）

上一篇文章

【澳門旅客】澳門4月酒店住客升近6倍 三星級酒店入住率近七成

下一篇文章

Google大型商住混合園區獲批 預計最快明年動工 10至30年後落成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋