【大行點睇】一文看盡 小米快手美團 大行最新評級及目標價

繼騰訊(00700)、京東(09618)和阿里巴巴(09988)後，其他同樣較受投資者歡迎的科技股也相繼發布季度業績，當中包括智能手機供應商小米(01810)視頻平台營運商快手(01024)。外賣平台營運商美團(03690)，則於周五(28日)公布季度業績。上述股份績後及績前，分別獲多間大行發表最新評級和目標價。

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當中小米剛公布首季經調整盈利按年大增1.6倍，成績超乎市場預期的同時亦被個別大行下調目標價。上調該股目標價至35元的花旗指，小米首季經調整盈利高於該行及市場預期53％及54％，主要受惠於產品組合改善，以及在芯片短缺的情況下減少進行推廣，雖然受零部件短缺及印度爆發疫情，但管理層仍對今年增長目標具有信心。因晶片持續短缺，料高利潤將可持續。

小米最新大行評級和目標價一覽：

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另一科技股快手上季雖續錄虧損，然而由於收入大增，仍獲大行維持買入評級。富瑞表示，集團線上廣告勢頭強勁，預料廣告有望繼續保持增長勢頭。該行亦指快手用戶數量在3月下跌後，4月及5月處於上升趨勢。

快手最新大行評級和目標價一覽：

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至於放榜在即的美團，被市場估計上季續錄虧損，介乎45億元至65億元人民幣。外界正關注美團對社區團購美團優選持續投入資源，及為平台專職騎手繳交社保等因素，會否對集團盈利能力構成影響。

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