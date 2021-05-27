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Google大型商住混合園區獲批 預計最快明年動工 10至30年後落成

環球政經 17:01 2021/05/27

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加州聖荷西市政府近日終於就Google興建大型商住混合園區的計劃「開綠燈」，預料最快明年可動工興建，並約10至30年後落成。

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獲批的計劃名為「Downtown West」，園區佔地32.3752 公畝，當中730萬平方米將劃成辦公空間，空間除了能容納2萬名員工和4000間房屋外，其中1000間會變成可負擔房屋 (Affordable House)，與此同時，也會提供多達300間酒店房、800個短期住宿予Google的客戶使用。

為免牽動用家情緒 Facebook及Instagram用戶現可選擇隱藏Like數 【下一頁

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除了辦公範圍，Google亦會花費超過10億美元興建公園、行人路等基礎設施，而土地和各項基建費用，估計高達2,658億美元，另外Google也會預備2億美元用作反迫遷和就業準備等社區福利計劃。Downtown West計劃希望改變科技園區與住宅區之間的疏離感，同時亦藉此解決當地樓價高企及房屋短缺等問題。

 

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責任編輯：羅浩濂

加利福尼亞 基建 美元 經濟 Google 住宿

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