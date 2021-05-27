【香港創科】恒生銀行夥數碼港　推動本地創科發展、抓大灣區機遇

恒生銀行與香港數碼港合作，5方面推動本地創科公司發展及把握大灣區的跨境商機。是次恒生銀行與數碼港的策略合作包括5個主要範疇，包括大灣區市場機遇、培育創科人才、發展智慧銀行、推動企業創投，以及涵蓋跨境銀行服務的營商方案。

恒生將會特設一個專屬團隊，協助數碼港社群企業擴充其商業模式，捉緊更多大灣區市場的機遇，包括在金融服務業的創新科技方案測試及採納。恒生亦將積極參與由數碼港籌劃，以大灣區為主題的活動，與更多不同的創科企業分享市場知識及業務經驗。

同時， 恒生及數碼港亦將探討在數碼港學院推行創科人才培育計劃，內容包括交流、培訓及研討會等。同時兩所機構亦合力推動本地開放銀行及其他金融科技計劃的發展，加快金融服務業的創新及數碼轉型。恒生亦會積極研究參與數碼港的開放數據平台及數據沙盒測試的合作。

在策略合作下，恒生亦會加入「數碼港投資者網絡」，由數碼港定期向恒生轉介數碼港創科企業的投資機會，並為在初創階段的數碼港社群企業提供各項融資及營商方案。恒生亦會為數碼港社群企業度身訂造銀行財務方案，除了提供供特快開戶、專屬企業財務管理方案及人力資源方案外，營商方案還包括高達50萬元的優先批核貸款、特選外匯及跨境金融產品。

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責任編輯：葉泳珊