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【港元定期存款】富融3個月港元定存息0.85厘 虛擬銀行本周掀加息浪

Hot Talk 17:05 2021/05/27

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3間虛擬銀行於本周輪流加港元定存息，齊向3個月期埋手。

再有兩間中小銀行今天（27日）加港元定期存款息，包括騰訊（00700）、港交所（00388）及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），調升3個月港元定存年息0.1厘至0.85厘，打入三甲榜。信銀國際亦提高3個月港元定存年息0.15厘、新息率至0.7厘；半年期年息更升0.2厘，報0.75厘。單以本周本看，3間虛擬銀行已爭相加息，且以3個月為主戰場。例如Tom（02383）有份的虛銀匯立（WeLab Bank），本周二（25日）上調3個月港元定存年息0.05厘至0.85厘。專家指，通脹掛鈎債券（iBond）於下周二（6月1日）正式推，料中小行面對競爭鬥加息迎戰。

想知最新港元3個月定存息率？可按下圖了解

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此外，小米（01810）率頭的虛銀、天星（Airstar Bank）更率先於周日（23日）亦微升3個月期港元定存年息0.05厘，新息率至0.8厘，也位列5大高息榜。至於在港元3個月期定存年息冠絕全城的，是富邦上周突推的3.28厘。專家又說，市場對美國通脹疑慮急降溫，美元及美息暫難上，本港也未有走資壓力，遂料中小業界逆市加存息，主要面對iBond兩厘保底息的競爭，而先作攻防戰。

專家教抽iBond五大攻略【下一頁

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，料美國於明天（28日）公布預期核心PCE通脹按月增長0.6%，按年則升2.9%，但相信對市場影響不大，因早前的CPI和PPI數據已相當強勁，釋放類此訊息。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，港元拆息低企，3個月僅0.17厘，按理同業的存息亦毋須逆市鬥加。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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