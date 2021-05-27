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德州料放寬槍管 滿21歲唔使拎牌可帶槍出街

環球社會熱點 17:09 2021/05/27

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德州議會通過一項放寬槍械管制的法案，允許年滿21歲的德州民眾不需持牌也可攜帶槍械外出。

美國總統拜登上台後收緊槍械管制，包括打擊俗稱「鬼槍」（ghost gun）的無牌槍械。但德州議會通過一項放寬槍械管制的法案，允許年滿21歲的德州民眾不需持牌也可攜帶槍械外出。

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德州的槍械管制措施一向較寬鬆，自1995年起已允許民眾持牌攜帶槍械外出，但他們需提交指紋作背景審查，參加培訓課程及通過射擊測試。德州在過去10年間，亦降低申領槍牌的成本和培訓要求。

但德州打算進一步放寬槍械管制，州議會本周初以18票支持對13票反對的票數通過法案，允許年滿21歲、無干犯刑事重罪或要遵守禁令的民眾，不需持有槍牌也可攜帶槍械外出。

共和黨德州參議員施韋特納（Charles Schwertner）向當地媒體表示，州議會通過放寬槍管的法案，是按照《美國憲法第二修正案》修復德州憲法權利，藉此恢復人民擁有武器的權利。

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同屬共和黨的德州州長阿博特（Greg Abbott）早前已表明一旦州議會通過，他勢必會簽署法案。法案簽署後將於今年9月生效，而德州也將成為美國准許無持牌者帶槍外出的最大州分。

但有民主黨人和執法人員認為，法案取消強制槍械訓練會構成安全風險，也令執法人員更難辨別非法攜帶武器的人。

責任編輯：鄭錦玲

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