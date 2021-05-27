【科技狂人】馬斯克Boring Company　拉斯維加斯地下隧道下月通車

▲ The Boring Company已正開始進行乘客運送測試，預計下月正式通車。

科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下的隧道公司The Boring Company， 現時正在拉斯維加斯會議中心（LVCC）一帶動工，興建一條長達1.3公里的商用高速隧道LVCC Loop。而近日即將走入施工終點站，The Boring Company已正開始進行乘客運送測試，預計下月正式通車。

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日前有網友在Twitter上發布LVCC Loop地下隧道測試過程短片。該短片可看到整條LVCC高速隧道長約1.29公里，汽車可以在隧道內快速行駛。另外設有設有3個停車點，參與測試的汽車則包括Tesla Model 3、Model Y和Model X等。

在隧道興建前，Boring Company稱每小時可運送4400人，最高時速可達242km/h，坐車只要2分鐘就可坐完全程。不過有參與測試的車手指出，要等到3至5分鐘才能坐上汽車並開始，最高時速則僅達到64km/h，3個停車點之間的行駛時間，則需時1至1.5分鐘。

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責任編輯：曾曉汶