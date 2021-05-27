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【人民幣走勢】人民幣滙價越6.4創3年新高 專家料升浪未完最牛睇5.6

Hot Talk 16:32 2021/05/27

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人民幣因息差優勢而吸熱錢湧入，連升多天。

中美貿易談判今天（27日）再展開對話，人民幣滙價連日走強，更逢關破關，衝破6.4心理大關再創3年新高，逼近6.3新關。適逢美元轉弱，美滙指數在90關口爭持，間接亦令人民幣等非美貨幣被動升值，專家料人幣升浪未完，短線來看，在岸價兌美元先挑戰6.37。長線計，最牛更睇破六進五，試闖5.6的滙改後史上新高。星展香港財資市場部董事總經理王良享對媒體說，中美貿易重啟對話之際，人民幣轉強，難免令外界有所揣測，有關方面不欲被指操控滙價，期間也因美債息走低，美滙指數欲升乏力。

王良享續料，美方如希望通脹降溫，或須降低關税，因高稅率難以轉嫁，最終由商界及消費者承擔，且料人民幣短期內上望6.35。華僑永亨經濟師李若凡亦對媒體表示，人民幣在岸價短期內上試6.37，若突破此阻力位，相信再衝6.3334才先停步。

專家對人民幣滙價走勢預測，可按下圖了解

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專家預計，美國通脹威脅急降溫，且最快可能要明年底才加息，令美息難上，美滙指數偏弱，反觀人幣在負面消息下仍相對處於高位，歐洲議會上周四以大比數否决中歐投資協訂等，但在岸價兑美元在亞洲收盤仍穩守6.4337，如今不足一周更衝破6.4，凸顯人民幣因息差優勢而力吸新興市場熱錢。

國有內銀傳入市阻人民幣升勢【下一頁

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，美國的通脹步伐仍存在明顯不確定性，預計聯儲局最快於今年第4季縮减買債規模，明年底才恢復加息。

至於人幣前景，黃栢寧料，未來3個月、半年至1年為6.35，長線目標5.6。此外，招商永隆司庫蕭啟洪料，人幣年內高低位介乎6.3到6.6，但暫維持年底6.5至6.55目標。中信銀行（國際）經濟師李業勤博士預計，人民幣年內區間介乎6.3至6.6，年尾目標6.45。而ING大中華首席經濟師彭藹嬈更樂觀，預計今年在岸價更呈變向波動，高低位在6至6.8之間，年底目標6.3。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

中美貿易戰 通脹 美滙指數 人民幣 外滙

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