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【香港出口】4月出口貨值按年升24.4%　出口至印度菲律賓升幅顯著

商業 16:33 2021/05/27

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（資料圖片）

政府統計處發表的對外商品貿易統計數字顯示，4月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升24.4%和25.2%；出口貨值稍遜市場預期的升25.9%。 

【香港出口】3月出口貨量升23.4%　首季出口貨量合計升32%

【香港出口】3月出口貨值按年升26.4%　出口至台灣印度升幅顯著

4月份商品整體出口貨值為3,849億元，按年上升24.4%；進口貨值為4,167億元，按年升25.2%。4月份錄得有形貿易逆差318億元，相等於商品進口貨值的7.6%。

4月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升22.8%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度（升168.6%）、菲律賓（升106.6%）、台灣（升35.7%）和越南（升33.1%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升20.5%。另一方面，輸往日本的整體出口貨值則錄得跌幅（跌14.9%）。

按主要貨品類別分析，4月份與去年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增404億元，升30.0%）、「非金屬礦物製品」（增87億元，升204.5%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增85億元，升18.0%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增75億元，升61.9%）。然而，「動力產生機械及儀器」的整體出口貨值則錄得跌幅（減13億元，跌16.7%）。

政府發言人表示，四月份商品出口按年強勁增長，輸往多個主要市場的出口均見明顯升幅。二零二一年首四個月合計，商品貿易總額顯著高於二零一八年同期錄得的高位，反映在外部需求大幅反彈下，貿易活動活躍。

展望未來，環球經濟持續復蘇，在短期內應繼續為香港的出口表現提供支持。然而，疫情變化以及其他風險因素，例如中美關係和地緣政治緊張局勢，仍然值得關注。政府會密切留意相關情況。

【香港出口】港2月出口貨值增長30.4%　升幅勝市場預期

責任編輯：朱悅瀅

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