【串流大戰】維持串流市場競爭力 亞馬遜84.5億收購美高梅影業

Amazon 亞馬遜以作價84.5億美元收購荷里活片商美高梅 (MGM)，進一步提升在激烈串流市場的競爭力。同時間有關交易亦再次惹來議員及檢察部門對市場壟斷的關注。

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這次收購是亞馬遜最進取搶佔影視娛樂行業席位的行為，亦是亞馬遜史上第二大的收購，僅次於2017年以137億美元收購Whole Foods。

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亞馬遜表示這次交易包括美高梅旗下4千部電影及1.7萬電視節目，希望能藉此加強亞馬遜發行的電影電視業務。亞馬遜旗下串流平台Prime副總裁Mike Hopkins表示，收購的價值在於能夠於MGM傑出的團隊重新設計和開發的IP寶庫，提供更多機會創作高質素的說故事內容，形容是非常令人興奮。

這次龐大的交易亦奠定了亞馬遜希望在串流平台發展的決心，與其他串流平台包括Netflix及迪士尼等透過不斷尋求擴大內容庫，以吸引更多付費用戶選用服務。亞馬遜今年亦積極為頻道加入運動內容，奪得美式足球聯盟 NFL周四晚間賽事的獨家轉播權。



與此同時，這次交易亦引來政府部門及議員有關壟斷市場的關注。參議院反壟斷小組委員會主席民主黨參議員 Amy Klobuchar呼籲調查有關交易，確保沒有帶來競爭風險。此前周二華盛頓特區檢察部門亦對亞馬遜提訟，指控其透過哄抬價格和第三方政策控制競爭，非法維持壟斷優勢。

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