【社區團購】瑞銀調查：社區團購使用率疫情後繼續上升　9成團購用戶每周使用

社區團購是美團 （03690） 及拼多多（美：PDD）為首的電商平台劍指新領域，瑞銀的中國主題研究平台「瑞銀 China 360」的調查顯示，儘管中國消費者已經恢復到新冠疫情前的生活方式，但社區團購平台的使用率仍在繼續上升，而美團發展領先市場。

瑞銀 China 360 透過瑞銀實證所（UBS Evidence Lab）對1,000名中國消費者的購物行為進行調查，結果顯示：

1. 團購用戶中，近90%的使用者每週都會使用社區團購，與配送平台和線下零售商店的使用頻次類似。

2. 約56%的社區團購用戶表示其平均每單金額為20至40元人民幣。

3. 而去年年底的管道調研顯示平均每單金額為15至25元。

4. 一線城市消費者更願意通過社區團購購買大多數產品品類。雖然目前仍處於早期階段，但社區團購或能取得一定程度的成功並對這些一線城市的線下商店客流構成風險。

展望未來，瑞銀China 360分析師表示，45%的社區團購用戶預計在社區團購平台支出將增加，而飲料、零食和即食食品等高利潤產品越受歡迎，或將給尚未數位化的傳統便利店和菜市場敲響警鐘，使其擁抱數位化，否則將面臨進一步的衝擊。

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編輯：區嘉俊