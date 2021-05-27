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美國白宮首次 由黑人女同志主持記者會

環球社會熱點 17:01 2021/05/27

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美國白宮首席副新聞發言人讓-皮埃爾周三（26日）首次出席例行記者會，成為白宮歷來首位擔任此職位的女同性戀者。讓-皮埃爾表示，對自己能站在講台上發言感到榮幸，亦別具歷史意義，同時感謝總統拜登能讓她機會擔任此職位。

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讓-皮埃爾（Jean-Pierre）周三首次在白宮講台前舉行電視例行記者會，她表示對自己能站在講台上感到榮幸，亦別具歷史意義。她同時感謝拜登（Joe Biden）給予她機會擔任此職位。她回應記者有關東京奧運會，以及新冠肺炎病毒起源的提問。

讓-皮埃爾是白宮歷來第2位主持記者會的黑人女性，亦是首位公開承認女同性戀身份的白宮首席副新聞發言人。由於現任發言人普薩基（Jen Psaki）早已表明只任職約一年，讓-皮埃爾便是潛在繼任人之一。

拜登當選總統後積極籌組内閣，委任了首個完全由女性組成的白宮高級通訊團隊，表示她們可為其工作帶來多元化觀點，及共同努力建設更好的國家，其中讓-皮埃爾由賀錦麗的競選幕僚長，躍升至白宮首席副新聞發言人。

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讓-皮埃爾出生於加勒比海馬提尼克島 （Martinique） ，父母是海地移民，從小跟隨父母移居紐約。她曾發表公開講話，講述自己作為移民的經歷如何影響其政治生涯。她於2018年為組織MoveOn錄製的視頻中表示，特朗普（Donald Trump）討厭黑人婦女、同性戀以及移民，正正提及自己的經歷。

責任編輯：郭麗明

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