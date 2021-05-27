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荷蘭法院要求Shell減排 2030年前排放量需減45%

股樓投資 15:18 2021/05/27

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荷蘭法院周三裁定，要求石油公司Shell在2030年前，需比2019年的排放量減少45%。

【大行點睇】大摩看好中石油前景 料未來15日股價跑贏同業 機率達80%以上見下頁

這判決比Shell早前宣布，在2030年減排20%的目標更嚴格。Shell表示將就判決提出上訴。

【石油股】油價重上升軌 大摩調升兩油股目標價 三桶油中最看好呢隻見下頁

Shell早前為遵守巴黎氣候協議承諾承受龐大壓力，先後制定短中長期目標。除了以上提及2030年目標，Shell期望可在2035年減少45%二氧化碳排放量，並在2050年前達至零排放。

Shell發言人表示，他們正投資數十億美元至發展低碳能源，包括電動載具充電，以及透過氫、生物燃料或再生能源提供能源等，希望提高大眾對這些產品的需求及加快擴充新能源業務。

有關法律訴訟由七個環保團體，包括地球之友(Friends of the Earth)以及綠色和平(Greenpeace)，代表著1.7萬名荷蘭市民於2019年4月提出。訴訟書形容，Shell的經營模式是正危害人的權利和生命。外界預料，這次裁決結果可能會為石油行業立下先例。

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撰文 : 馮卓謙

石油 生物燃料 新能源 荷蘭
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