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【iBond 2021】專家教抽iBond五大攻略 博一手賺逾400元

Hot Talk 16:06 2021/05/27

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輝立為iBond意向客提早作登記，暫吸引逾5千名客戶預訂逾3億元孖展。

通脹掛鈎債券（iBond）未開賣已大混戰，因官債於下周二（6月1日）才正式推售，但銀行與券商早已搶灘，鬥出奇招谷客，包括致富證券、以及平保（02318）旗下陸金所香港向新客派錢，耀才（01428）向新開戶送盈富（02800）及滙豐（HSBC）藍籌股，富途贈1股蘋果美股，盈立證券（uSMART）向成功申請的新舊客送紅酒，英皇證券則以電影戲票作招徠，信誠特設回收價優惠。

券商推出最新iBond認購優惠

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中介商除了送禮外，更提早截擊銀行，為意向客先作登記，至今有報數的兩間經紀行，合共接獲逾3.6億元的孖展及現金預訂登記，涉及超過6100名客戶。輝立證券企業融資經理陳英傑回應本報查詢指，至今約有5000名意向客擬預訂iBond的孖展，涉資逾3億元。而致富證券董事暨證券業務主管郭家安剛回應本報查詢指，本周一（25日）是該行首日接受意向客預訂開戶申請，連續兩天有突破，至今約1100名客戶有意抽iBond，共認購約6000萬元，包括現金及孖展落飛。

銀行推出最新iBond認購優惠

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此外，綜合10位專家所言，教5大認購攻略，冀抽中一手博賺450元，包括：

1、控制注碼：捧場客毋須重錘出擊，反而較適合申請8手或以下，因iBond分配基準並非如IPO，抽得多博中貨更多，而是以循環分派機制，至少每人一手（每手1萬元），若閒資有限者，或下注5手已足夠。

專家教最多認購10手iBond就夠【下一頁

2、人海戰術：全家總動員入飛，起碼人人有份，每人至少獲中一手。

3、長揸勝短炒：憧憬本港疫後報復式消費等，本港通脹重燃，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧預計，今年第3季本港GDP升4.5%，整體通脹（CPI）更錄得3.7%漲幅才見頂，全年CPI則升1.6%。

但展望未來兩年通脹更厲害，最牛預估是信銀國際經濟師李業勤博士，料明年通脹升2.4%。至於大新（02356）經濟師温嘉煒預期，2023年CPI更反彈2.5%。

由此推斷，以浮息計價的iBond，往後兩年的回報有望超逾兩厘包底息。

明年通脹料升逾2%，回報或有驚喜【下一頁

4、走短線慎選戶口：正因通脹殺埋身，專家預計新一批iBond，於6月24日在港交所（00388）首掛的造價不俗，輝立的陳英傑料為104元；上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉更料104.5元，一手帳面或賺450元。假如短炒族欲即日鮮沽貨，較宜揀股票戶口申請iBond，因港交所的買賣價及交投，透明度較銀行場外交易(OTC)報價高，散戶隨時吼立高沽。

5、長者留力：專攻老友記認購的銀債，保證年息更達3.5厘，今年又把申請人的年齡從65歲降至60歲，靠食息度日的退休族，尤其是快登「六」客，宜預留彈藥於下半年認購長者iBond，而去年最多獲派14手，在競爭驟減下，遠較iBond4手多，輕鬆賺息。

順帶一提，券商送禮不及零成本可抽手數限制，畢竟經紀行為截擊銀行，提早為iBond客作預訂登記，更標榜提供的零息服務，可借百分百孖展是有名額限制，先到先得。散戶如想刀仔鋸大樹，以零成本盡借孖展抽官債，爭相早着先機。

至於論及零息免按金可100%借孖展，暫以輝立、以及永豐金融旗下永豐證券最多，可抽8手為最寬鬆，而一般設限在3至5手。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

相關文章：【iBond 2021】陸金所香港再推「2+8厘」優惠　新舊客享「7免」優惠

【iBond 2021】輝立收到約5000名iBond客申請 已預訂逾3億元孖展

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

孖展 iBond 通脹債券 通脹 債券

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