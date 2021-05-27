【周末好去處】生物多樣性博物館周六開放　展逾1萬個罕見生物標本

香港生物多樣性博物館於Facebook專頁上宣布，將於周六（22日）起，正式開放予公眾入場。

香港生物多樣性博物館在Facebook專頁上表示，其擁有香港其中一個最大生物標本收藏庫，標本總數超過一萬個，涵蓋從極地到熱帶地區、從沙漠到海洋、從常見到罕見的生物。「喺香港生物多樣性博物館環遊世界睇生物，簡直方便又快捷！」開放期間，博物館的參觀者沒有年齡限制，暫時在周三和周六開放。

如訪客未能成功登記，可在Spaces by Wix應用程式設定了候補名單登記系統，預留一個候補名額（每個帳戶每時段只可預留一個名額）。 一旦有人取消預約，應用程式會自動通知。

注意事項： 參觀人士需提前至少一日於本館的網上預約平台登記，方可免費入場。

參觀人士需佩戴口罩，量度體溫並用酒精搓手液清潔雙手。

參觀人士在本館及嘉道理生物科學大樓時，需注意自己的言行，減低對研究人員、學生和職員的騷擾。

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責任編輯：黎淑雯

