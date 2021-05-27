【周末好去處】生物多樣性博物館周六開放　展逾1萬個罕見生物標本

上一篇文章
【智取英文@iM網欄】IELTS Reading 5個必識生字及解釋
香港生物多樣性博物館於Facebook專頁上宣布，將於周六（22日）起，正式開放予公眾入場。
香港生物多樣性博物館在Facebook專頁上表示，其擁有香港其中一個最大生物標本收藏庫，標本總數超過一萬個，涵蓋從極地到熱帶地區、從沙漠到海洋、從常見到罕見的生物。「喺香港生物多樣性博物館環遊世界睇生物，簡直方便又快捷！」開放期間，博物館的參觀者沒有年齡限制，暫時在周三和周六開放。
開放詳情：
- 日期：自5月22日起，逢星期三、六
- 時間：10:30am - 5:00pm
- 名額：疫情期間每時段最多8人
- 地點：香港大學嘉道理生物科學大樓南翼2/F（近香港大學站A1出口）
如訪客未能成功登記，可在Spaces by Wix應用程式設定了候補名單登記系統，預留一個候補名額（每個帳戶每時段只可預留一個名額）。 一旦有人取消預約，應用程式會自動通知。
注意事項：
- 參觀人士需提前至少一日於本館的網上預約平台登記，方可免費入場。
- 參觀人士需佩戴口罩，量度體溫並用酒精搓手液清潔雙手。
- 參觀人士在本館及嘉道理生物科學大樓時，需注意自己的言行，減低對研究人員、學生和職員的騷擾。
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：黎淑雯