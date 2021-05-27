【大灣區】恒生夥數碼港助香港創科企業進軍大灣區　五大範疇合作

▲ 數碼港首席公眾使命官陳思源（右1）稱，根據早前的調查，六成受訪者均對進軍大灣區感興趣。

恒生銀行 （00011） 與香港數碼港管理宣佈達成策略合作，共同協助創科公司把握粵港澳大灣區的跨境商機。有關策略合作包括大灣區市場機遇、培育創科人才、發展智慧銀行、推動企業創投，以及涵蓋跨境銀行服務的營商方案五個主要範疇，旨在為在數碼港營運的創科企業提供支持和協助。

恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍指，恒生會為創科企業特別是初創公司提供便利及合適的方案，因初創公司往往需要面對各種各樣的財務挑戰，因此特意為數碼港社群企業度身訂造銀行財務方案，並盡量縮減各種繁鎖的手續，除提供特快開戶、專屬企業財務管理方案及人力資源方案外，恒生將為數碼港社群企業提供營商方案，包括高達50萬元的優先批核貸款、特選外匯及跨境金融產品。

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李文龍表示，現時不斷有很多新的業務模式，如跨境理財通，令業務做法不同，恒生會與初創企業探討他們進軍大灣區時，選擇哪一種商業模式最適合，亦會一齊討論政策改變帶來的新業務方式。

他稱，恒生特設一個專屬團隊，協助數碼港社群企業擴充其商業模式以抓緊更多大灣區市場的機遇，並會舉辦大灣區主題研究研討會，引進更多交流，恒生也會加入「數碼港投資者網絡」，數碼港將定期向恒生轉介數碼港創科企業的投資機會。

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數碼港首席公眾使命官陳思源稱，根據早前的調查，六成受訪者均對進軍大灣區感興趣，並已制定擴展大灣區的商業計劃，他們對於城市偏好也各有不同，礙於各方有不同的稅務或勞工法例，或會令初創公司卻步，因此與恒生合作，助企業降低進入大灣區的風險。

他指，恒生是首個為數碼港初創企業提供拓展大灣區市場支援的金融機構合作夥伴，恒生亦會探討投資於數碼港初創。

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