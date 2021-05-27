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【樓市熱話】在露台食煙遭樓上投訴「臭親佢個仔」　煙民大為不滿　網民大批事主自私

理財智慧 19:25 2021/05/27

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據政府統計處數字顯示，在2019年約有63.8萬人有每日吸煙習慣，不少「煙民」都會在家中吸煙。近日就有「煙民」討論區控訴，指自己平時會到家中露台吸煙，但近日樓上搬來一家三日，就投訴事主的香煙刺鼻，更指「臭親佢個仔」，令事主大為不滿。

【樓市熱話】男友遭家暴要搬 港女網上尋租盤 一句留言竟引發罵戰？ 網民嘲「冇錢冇人格」　【下一頁

事主經歷：

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【樓市熱話】公屋邨名完勝私樓 內有乾坤 各有詩意 網民：係香港最美麗的風景　【下一頁

帖文一出，引來網民迴響，不少網民都大批事主「自私」，「你自己不想家裏有煙味就出去露台吸煙令別人家中都嗅到」、「自私，回到家都要嗅到你的臭煙，有沒有想過別人家中有小朋友？」、「你出露台吸煙也是不想家中有煙味，但你在露台吸煙就會吹進別人家中，你這麼理直氣壯，為甚麼不關窗開冷氣在房間裏吸？看來吸煙不止會生癌、陽痿，還會降低智商」、「真心如果你老婆懷孕／有BB，你都不想她天天吸別人的二手煙，試試下樓吸吧。」

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責任編輯：黃苑筠

健康問題 兒童健康 政府統計處 香港吸煙與健康委員會

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