【樓市熱話】在露台食煙遭樓上投訴「臭親佢個仔」　煙民大為不滿　網民大批事主自私

據政府統計處數字顯示，在2019年約有63.8萬人有每日吸煙習慣，不少「煙民」都會在家中吸煙。近日就有「煙民」討論區控訴，指自己平時會到家中露台吸煙，但近日樓上搬來一家三日，就投訴事主的香煙刺鼻，更指「臭親佢個仔」，令事主大為不滿。

【樓市熱話】男友遭家暴要搬 港女網上尋租盤 一句留言竟引發罵戰？ 網民嘲「冇錢冇人格」 【下一頁】

事主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【樓市熱話】公屋邨名完勝私樓 內有乾坤 各有詩意 網民：係香港最美麗的風景 【下一頁】

帖文一出，引來網民迴響，不少網民都大批事主「自私」，「你自己不想家裏有煙味就出去露台吸煙令別人家中都嗅到」、「自私，回到家都要嗅到你的臭煙，有沒有想過別人家中有小朋友？」、「你出露台吸煙也是不想家中有煙味，但你在露台吸煙就會吹進別人家中，你這麼理直氣壯，為甚麼不關窗開冷氣在房間裏吸？看來吸煙不止會生癌、陽痿，還會降低智商」、「真心如果你老婆懷孕／有BB，你都不想她天天吸別人的二手煙，試試下樓吸吧。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠