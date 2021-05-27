【虛擬資產】港府擬僅限專業投資者參與虛幣平台交易 　業內人士﹕或令更多散戶參與海外無牌服務商

▲ 香港數字資產交易所（HKD.com）今年在油麻地開設實體交易中心。

政府上周總結虛擬資產服務提供者發牌制度諮詢，落實強制發牌監管虛擬資產交易所，而持牌虛擬資產交易所只可向專業投資者提供服務。部分香港虛擬資產服務商向本報表示，政府只容許專業投資者參與下，或會令散戶更大機會透過海外無牌服務商交易虛擬貨幣。

部分業內人士指，期望政府未來能夠考慮放寬發牌制度，容許虛擬資產交易平台向散戶提供服務。

諮詢總結文件內容詳情可看﹕【下一頁】

加密貨幣平台和教育中心CoinUnited.io今年4月在銅鑼灣開設旗艦店，為投資者提供比特幣自動櫃員機網絡和服務中心。CoinUnited.io共同創辦人李思聰向本報表示，加密貨幣為環球大趨勢，若港府只准平台向專業投資者提供服務，相信有關安排「並非市場所願」。

他又指，有關安排或會令散戶更大機會參與海外無牌服務商，風險反而更高。

李思聰認為，保障投資者應從教育著手，向投資者提供正確知識和教育，才能更有效保障投資者權益。

▲ 截至4月，CoinUnited.io在香港設有40部比特幣ATM自動櫃員機。

截至4月，CoinUnited.io在香港設有40部比特幣ATM自動櫃員機。CoinUnited.io在今年4月曾表示，計劃將亞洲自動櫃員機網絡擴大至100部以上。李思聰指，諮詢結果並沒有打亂CoinUnited.io的原定計劃。不過他認為，未來港府或有機會放寬發牌制度，容許散戶投資者參與交易，但預期政府或需幾年時間觀察才有可能放寬。

虛幣交易所﹕未來放寬制度供散戶投資者參與 為必然趨勢

至於今年開設實體交易中心的香港數字資產交易所（HKD.com）行政總裁楊凱文則指，對於政府只容許專業投資者參與的態度「有保留」。他認為，現時市場有一定需求，若政府堅持執行，將會逼使散戶選擇在一些未受監管的平台進行交易，除了未能充份保障散戶的權益之餘，亦會限制本港整個行業的發展。

楊凱文亦相信，相信港府未來放寬制度，供散戶投資者參與虛擬資產交易，為「必然的趨勢」。

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編輯﹕賴奕羚