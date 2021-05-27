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柏傲莊III價單面世　入場價674.8萬起

股樓投資 16:04 2021/05/27

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新世界（00017）及港鐵（00066）合作發展，位於大圍站上蓋的柏傲莊III，公布首張價單，涉及182伙，設一房至四房間隔，實用面積310至1,014平方呎，以最高總折扣率，即20%計，折實價由674.8萬元起，至最貴2,383.2萬元，折實呎價則約17,779至24,403元。

柏傲莊III首張價單資訊︰

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新世界營業及市務總監黃浩賢說，首批單位以市價推售，最快六月初賣樓，又強調對項目銷情充滿信心。他續說，三期首批單位較上兩期有加幅，但三期有河景，景觀不同，故難直接比較，又指會視乎銷售情況，其後再加價加推單位。

柏傲莊III示範單位相片︰

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延伸閱讀︰【多圖】柏傲莊III示範單位直擊　木系文藝風設計【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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