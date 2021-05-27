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【ET講股通】梁耀康：待確認真突破 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:43 2021/05/27

分享：

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，港股前兩天向上突破，今天偏軟，主要受兩隻龍頭科技股騰訊 （00700） 和美團 （03690） 拖累。

恒指能否向上 留意能否突破29405關

恒指未來能否繼續向上，主要看能否突破4月29日高位（29405點）；而走勢會否向下，則主要留意能否守住29000心理關口、以及5月18日28617點高位的支持。

今日造得較好的板塊有兩個，其中一個是半導體股，主因資金續炒價殘股，中長綫而言不建議持有這類股份，至於短綫若搏半導體股反彈，則要留意大市能否向上突破，現在是待變情況。梁耀康建議，若想穩陣一些，可搏生物製藥股或一些走勢向上的醫藥股。

技術走勢、業績不俗  小米有值搏空間

個股方面，小米 （01810） 今日高開低走，有買盤支持，第一個位看上試32元，看看有無機會到價；而短期則要留意27.5元的橫行區頂部的支持。小米短期可吼，有一定值搏空間，因基本因素、技術走勢和業績均不俗。

另外，若大市向上，騰訊料亦有動力向上，今日下跌主要受累內地監管部門要求成立金融控股公司。不過，騰訊震幅不太顯著，更似是反彈後趁消息調整，故仍然維持「慢慢收集，分注吸納」的看法。恒指能否沿着上升軌走，現在是關鍵時刻，明天是期指結算日，留意6月能否走出較強的向上幅度。大市已橫行多月，若能向上突破，估計有一定上升幅度。

若不想搏高風險股、又想趁市場氣氛好轉入貨，建議可買收租股，如希慎 （00014） 。另外，要留意剛公布季績的聯想 （00992） ，若向下的話，建議有貨者可獲利離場。

恒指全日跌52點，報29113點，大市成交2,505億元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰佳兆業美好、雅生活服務、康基醫療、小米、四環醫藥、思摩爾國際、遠大醫藥︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此】 

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欄名 : ET講股通

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