【澳洲疫情】維省新確診增至26宗 即宣布封城7日

澳洲早前因疫情反覆，被新西蘭暫停多省的旅遊氣泡。維多利亞省周四（27日）公布當地新增11宗確診案例，連日來新感染個案增加26宗。當地政府隨即宣布即日起封城7日，防止疫情繼續蔓延。

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維多利亞省臨時省長梅利諾（James Merlino）表示，今次疫情爆發相信與更具傳染性的印度新冠變種病毒B.1.617有關，一名帶病者從外國返澳後傳播病毒，速度超乎官方預期。

梅利諾指發現的感染個案曾出沒在人數眾多的場所，如墨爾本的足球場等，估計有約1萬人為密切或次級接觸者，超過150個感染高危地點，因此決定採取行動，即日起封城7日。

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維多利亞省政府要求民眾，7日內如非因已獲准的工作需求﹑採購日用品﹑照顧他人或接種疫苗等，必須留在家中。不允許舉行任何聚會，亦不可前往離家5公里以外地方，餐廳只可以外賣。

另外，學校亦會關閉，只協助照顧有特別需要的學生，宗教及其他非必要場所暫停開放。封城將維持至6月3日晚上11時59分為止。

責任編輯：吳漢培