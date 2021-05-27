【聯想 992】年度收入及純利均破紀錄 聯想全年多賺77%

聯想集團（00992）公布截至3月底止全年業績，純利11.8億元（美元，下同），按年升77.2%，期內收入607.4億元，按年增19.8%，為近9年來最大升幅；派末期息24港仙，連同中期息，全年派息按年增一成至0.306元。聯想收入及盈利均破紀錄，惟股價今日表現疲弱，曾抽升2.5%至9.92元，即20天綫水平，其後見獲利盤，最新報9.69元，微升0.1%，成交金額5.3億元。

單計截至3月底止第4季，聯想盈利2.6萬元，按年大增5.1倍；收入156.3億元，按年升48%。受惠個人電腦和智能設備業務部門、數據中心業務部門在高利潤率產品的規模擴張和增加方案銷售，以及雲服務IT基礎設施盈利能力的改善下，聯想全年毛利率雖按年下降了40個基點至16.1%，但毛利增長17%。

券商予聯想集團投資評級及目標價﹕

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按業務劃分，當中個人電腦和智能設備業務表現強勁，稅前溢利增長34%至31億元，收入增長22%至485億元，均創新高，業務佔公司總收入80%；移動業務收入則增長9%至57億元，盈利達3,100萬元，同樣破紀錄。數據中心業務方面，盈利表現見明顯改善，期內收入按年升15%至63億元的歷史新高，佔公司總銷售10%，而盈利能力已連續4年錄得改善，虧損收窄至5,700萬元，稅前虧損1.7億元。

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記者：郭秀慧